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По делу о массовых беспорядках задержали нового подозреваемого

Следственный комитет после обыска задержал Даниила Конона, подозреваемого по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщил в Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

О задержании Конона также пишет проект «ОВД-инфо» со ссылкой на его знакомую Валентину. Она рассказала, что 2 августа к нему приходил участковый, чтобы «познакомиться», а 3 августа в его квартиру пришли с обыском силовики. Они заявили, что следственные действия связаны с уголовным делом о массовых беспорядках.

Кроме того, «ОВД-инфо» сообщает, что участника митинга 27 июля Владислава Барабанова сразу после освобождения из спецприемника повезли в Следственный комитет. По словам адвоката от «ОВД-инфо» Ильи Уткина, Барабанова повели на предъявление обвинения. Проект предполагает, что имеется в виду уголовное дело о массовых беспорядках.

Уголовное дело о массовых беспорядках было заведено после несогласованной акции протеста 27 июля в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Следственный комитет сообщал, что ему удалось получить доказательства причастности к беспорядкам более 10 человек.

Накануне были арестованы пятеро фигурантов этого дела – Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло и Егор Жуков. Кроме того, под стражу был заключен Евгений Коваленко, обвиняемый в нападении на сотрудника Росгвардии во время акции протеста. ТАСС со ссылкой на источник писал, что по делу о беспорядках были задержаны еще пятеро подозреваемых. По информации агентства, 5 августа им будет избрана мера пресечения.