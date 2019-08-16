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Рейс «Победы» задерживается из-за информации о птице в двигателе

Рейс авиакомпании «Победа» в Москву задержан в аэропорту Минеральных Вод из-за подозрений на попадание птицы в правый двигатель, рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании. Речь идет о рейсе DP 170, который должен был вылететь 7.05 мск в аэропорт «Внуково». Специалисты осматривают самолет на предмет повреждения.

Согласно анализу Росавиации, в 2017 г. аэропорт Минвод был одним из самых орнитологически неблагополучных в России, столкновения с птицами в нем случались на 100 000 прилетов/вылетов чаще, чем в других крупных аэропортах страны.

Вчера, 15 августа, самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Жуковский» в 06.05 рейсом Москва – Симферополь, совершил экстренную посадку на кукурузном поле вблизи Жуковского. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, из-за чего оба двигателя вышли из строя. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не погиб, число пострадавших в инциденте достигло 74 человек.

По данным Росавиации, в России в 2017 г. на каждые 100 000 взлетов и посадок случалось 3,7 столкновения с птицами, в США – всего 1,5. Авиакомпании давно просят власти навести порядок в этом вопросе. Например, «Победа» еще в июле 2018 г. обращала внимание Генпрокуратуры на эту проблему.