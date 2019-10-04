Политика

Новости

Защита заместителя гендиректора «Аэрофлота» обжаловала его арест

Защита заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова обжаловала его арест. Об этом сообщил его адвокат Андрей Гривцов, передает РАПСИ.

Александров был арестован 2 октября. Он просил суд выбрать ему меру пресечения, не связанную с арестом.

Ранее 4 октября Telegram-канал Mash писал, что Александров отказался от сделки со следствием: ему якобы предлагали в обмен на домашний арест дать показания на «предполагаемых подельников, в том числе на своего начальника [гендиректора “Аэрофлота”] Виталия Савельева». Гривцов назвал эту информацию сплетнями, которые, по его мнению, распространяются «специально, чтобы просто подавить всех лиц, приписанных в соучастники, и склонить их к возможному самооговору, потому что других способов доказать то, чего не было, я не вижу в таком деле».

Александров – фигурант дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Его задержали в ночь на 2 октября, а перед этим – вечером 1 октября – в главном офисе «Аэрофлота» прошли обыски и выемки документов. Он свою вину не признает.

По версии следствия, замгендиректора заключал контракты по юридическим услугам со сторонними компаниями, хотя в распоряжении «Аэрофлота» было несколько десятков штатных юристов. Ущерб оценивается в 250 млн руб.