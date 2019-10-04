Защита заместителя гендиректора «Аэрофлота» обжаловала его арест
Защита заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова обжаловала его арест. Об этом сообщил его адвокат Андрей Гривцов, передает РАПСИ.
Александров был арестован 2 октября. Он просил суд выбрать ему меру пресечения, не связанную с арестом.
Ранее 4 октября Telegram-канал Mash писал, что Александров отказался от сделки со следствием: ему якобы предлагали в обмен на домашний арест дать показания на «предполагаемых подельников, в том числе на своего начальника [гендиректора “Аэрофлота”] Виталия Савельева». Гривцов назвал эту информацию сплетнями, которые, по его мнению, распространяются «специально, чтобы просто подавить всех лиц, приписанных в соучастники, и склонить их к возможному самооговору, потому что других способов доказать то, чего не было, я не вижу в таком деле».
Александров – фигурант дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Его задержали в ночь на 2 октября, а перед этим – вечером 1 октября – в главном офисе «Аэрофлота» прошли обыски и выемки документов. Он свою вину не признает.
По версии следствия, замгендиректора заключал контракты по юридическим услугам со сторонними компаниями, хотя в распоряжении «Аэрофлота» было несколько десятков штатных юристов. Ущерб оценивается в 250 млн руб.