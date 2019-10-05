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Белых назвал дела против него, Абызова и Улюкаева показательными процессами

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий наказание в колонии, дал интервью телеканалу РБК. В беседе с журналистом он сравнил свой приговор с приговором бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву и с арестом экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. По мнению Белых, все это показательные процессы, паллиативные шаги, которые вызывают большие вопросы у экспертов и общественности. «Не борьба с причинами и истоками коррупции, а битье по хвостам», – пояснил экс-губернатор.

В интервью Белых также рассказал, что премьер Дмитрий Медведев, который выдвинул его на пост губернатора, не пытался помочь ему в связи с арестом. «Я не думаю, что он пытался заступиться за кого-либо вообще в своей жизни», – сказал Белых. Медведев в 2008 г., находясь на посту президента, предложил законодательному собранию Кировской области назначить Белых губернатором.

Белых отметил, что не ждал помощи и от оппозиционера Алексея Навального, который в 2009 г. был его советником, а позднее был осужден по делу «Кировлеса». По словам экс-губернатора, он понимает, что помогать ему в той ситуации было бы опасно.

Белых стал губернатором Кировской области в декабре 2008 г., в 2014 г. его избрали на второй срок. Летом 2016-го политик был задержан и обвинен в получении взяток на общую сумму 600 000 евро, после чего указом президента Владимира Путина снят с должности «в связи с утратой доверия». В феврале 2018 г. Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн руб.

Никита Белых в суде