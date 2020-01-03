Евросоюз обеспокоен решением парламента Турции об отправке войск в Ливию

«ЕС подтверждает свою твердую убежденность в том, что военного решения ливийского кризиса не существует», – отмечается в заявлении. По мнению ЕВС, любая поддержка сторон конфликта только дестабилизирует страну и весь регион. По словам представителя службы, ЕС будет активно способствовать деэскалации конфликта и предпринимать шаги, ведущие к прекращению огня и возобновлению переговоров.