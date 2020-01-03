Путин и Макрон обсудили риски от убийства иранского генерала американцами

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в районе аэропорта Багдада в результате авиаудара, который нанесли по приказу президента США Дональда Трампа. Сулеймани руководил элитным подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отвечающим за военную разведку. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил общенациональный траур и пообещал, что ответственных за это «ждет суровая месть». В свою очередь Трамп в Twitter заявил, что Сулеймани был прямо или косвенно «ответственным за гибель миллионов человек». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что авиаудар США по Багдаду приведет только к эскалации напряженности в регионе. И. о. премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценивает воздушный удар по аэропорту Багдада как акт агрессии против его страны.