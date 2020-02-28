За нарушения на голосовании по Конституции могут ввести уголовную ответственность
Депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за нарушения при голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству. Нарушителям может грозить от штрафов до четырех лет лишения свободы.
По словам Крашенинникова, инициатива направлена на «обеспечение свободного волеизъявления граждан в ходе общероссийского голосования». Он добавил, что законопроект не предлагает устанавливать новые виды уголовных наказаний, а лишь распространить действующую ответственность на нарушения при голосовании по Конституции.
Поправки в Конституцию были представлены президентом Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию 15 января. Документ в том виде, в котором он был принят Госдумой в первом чтении, предусматривает расширение полномочий Госсовета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. Общероссийское голосование по поправкам состоится в среду, 22 апреля. Этот день будет оплачиваемым выходным.