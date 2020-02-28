За нарушения на голосовании по Конституции могут ввести уголовную ответственность

Поправки в Конституцию были представлены президентом Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию 15 января. Документ в том виде, в котором он был принят Госдумой в первом чтении, предусматривает расширение полномочий Госсовета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. Общероссийское голосование по поправкам состоится в среду, 22 апреля. Этот день будет оплачиваемым выходным.