Reuters: США готовят соглашение о горнодобыче на Луне без участия России

Соглашение получило свое название в честь лунной программы NASA. Космическое агентство инвестирует десятки миллиардов долларов в программу Artemis, которая предусматривает высадку людей на Луну к 2024 г. Она предполагает создание «устойчивого присутствия» на Южном полюсе Луны и добычу частными компаниями лунных пород и подземной воды, которые могут быть преобразованы в ракетное топливо, передает Reuters. Как рассказали агентству собеседники, знакомые с предложениями Вашингтона, проект соглашения еще не был официально представлен союзникам США. Россия (главный партнер NASA по Международной космической станции) не будет привлекаться к переговорам на этом этапе, так как Пентагон оценивает действия российских космических сил на околоземной орбите в отношении американских спутников-шпионов как враждебные.