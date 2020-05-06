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Reuters: США готовят соглашение о горнодобыче на Луне без участия России

Ведомости

Белый дом готовит международное соглашение о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны под названием Artemis Accords. США намереваются подписать его с рядом стран Евросоюза, Канадой, Японией и Объединенными Арабскими Эмиратами. России в числе планируемых участников пакта о добыче на спутнике Земли нет, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в администрации президента.

Соглашением предлагается установить «зоны безопасности» вокруг будущих лунных баз. Эти зоны, по мнению авторов проекта, необходимы для предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран и компаний, конкурирующих друг с другом и работающих в непосредственной близости. Пакт, рассказали источники агентства, также призван обеспечить реализацию международного права компаний на ресурсы, которые они будут добывать на Луне. По словам одного из источников агентства, размеры зон безопасности будут варьироваться в зависимости от операции, которую проводят на Луне. Они позволят осуществлять координацию между космическими субъектами, не претендуя технически на территорию в качестве суверенной.

Соединенные Штаты являются членом Договора по космосу 1967 г. и рассматривают предложения о «зонах безопасности» на Луне как выполнение одной из его статей. В договоре, который цитирует Reuters, говорится, что небесные тела, в том числе Луна, «не подлежат национальному присвоению путем притязания на суверенитет, путем использования или оккупации или любыми другими средствами». По словам высокопоставленного чиновника администрации президента США, договорной процесс в Организации объединенных наций (ООН) занял был слишком много времени, в том числе из-за непродуктивной работы с государствами, не ведущими космическую деятельность.

Соглашение получило свое название в честь лунной программы NASA. Космическое агентство инвестирует десятки миллиардов долларов в программу Artemis, которая предусматривает высадку людей на Луну к 2024 г. Она предполагает создание «устойчивого присутствия» на Южном полюсе Луны и добычу частными компаниями лунных пород и подземной воды, которые могут быть преобразованы в ракетное топливо, передает Reuters. Как рассказали агентству собеседники, знакомые с предложениями Вашингтона, проект соглашения еще не был официально представлен союзникам США. Россия (главный партнер NASA по Международной космической станции) не будет привлекаться к переговорам на этом этапе, так как Пентагон оценивает действия российских космических сил на околоземной орбите в отношении американских спутников-шпионов как враждебные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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