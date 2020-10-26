Власти Москвы отклонили все заявки на «Русский марш»

«Русские марши» проводятся в Москве традиционно с 2009 г. в День народного единства 4 ноября. В 2019 г. городские власти впервые за 11 лет отказали в проведении мероприятия в Люблино, организованного правыми националистами из комитета «Нация и свобода». В итоге националисты провели две параллельные акции с одинаковым названием, только одна из которых, организованная «Постоянно действующим совещанием национально-патриотических сил России», была согласована на Октябрьском поле. Тогда полиция задержала на одном из мероприятий не менее пяти человек.