Власти Москвы отклонили все заявки на «Русский марш»
Мэрия Москвы отклонила все заявки на проведение «Русского марша» 4 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом, заявил «РИА Новости» националист Дмитрий Демушкин.
«Правительство Москвы отклонило все заявки на проведение "Русского марша" в Москве 4 ноября 2020 года, сославшись на ограничительные меры, принятые в связи с распространением коронавирусной инфекции»,— сказал Демушкин.
Ранее «Интерфакс» сообщал, что представители незарегистрированной политической партии «Третья альтернатива», движения «Правый блок» и Института национальной политики в середине октября подали заявку на проведение «Русского марша» в московском районе Люблино.
Одним из требований собравшихся должно было стать расследование смерти националиста Максима Марцинкевича, найденного мертвым в СИЗО Челябинска в середине сентября.
«Русские марши» проводятся в Москве традиционно с 2009 г. в День народного единства 4 ноября. В 2019 г. городские власти впервые за 11 лет отказали в проведении мероприятия в Люблино, организованного правыми националистами из комитета «Нация и свобода». В итоге националисты провели две параллельные акции с одинаковым названием, только одна из которых, организованная «Постоянно действующим совещанием национально-патриотических сил России», была согласована на Октябрьском поле. Тогда полиция задержала на одном из мероприятий не менее пяти человек.