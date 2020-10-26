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Власти Москвы отклонили все заявки на «Русский марш»

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Мэрия Москвы отклонила все заявки на проведение «Русского марша» 4 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом, заявил «РИА Новости» националист Дмитрий Демушкин.

«Правительство Москвы отклонило все заявки на проведение "Русского марша" в Москве 4 ноября 2020 года, сославшись на ограничительные меры, принятые в связи с распространением коронавирусной инфекции»,— сказал Демушкин.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что представители незарегистрированной политической партии «Третья альтернатива», движения «Правый блок» и Института национальной политики в середине октября подали заявку на проведение «Русского марша» в московском районе Люблино.

Одним из требований собравшихся должно было стать расследование смерти националиста Максима Марцинкевича, найденного мертвым в СИЗО Челябинска в середине сентября.

«Русские марши» проводятся в Москве традиционно с 2009 г. в День народного единства 4 ноября. В 2019 г. городские власти впервые за 11 лет отказали в проведении мероприятия в Люблино, организованного правыми националистами из комитета «Нация и свобода». В итоге националисты провели две параллельные акции с одинаковым названием, только одна из которых, организованная «Постоянно действующим совещанием национально-патриотических сил России», была согласована на Октябрьском поле. Тогда полиция задержала на одном из мероприятий не менее пяти человек.

Ранее по теме: СК возобновил доследственную проверку по факту смерти Марцинкевича

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных