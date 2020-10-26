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Трамп рассказал о перепутавшем его имя Байдене

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Президент США Дональд Трамп рассказал, что кандидат на должность главы государства Джо Байден не смог вспомнить его имени в ходе онлайн-мероприятия. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Джо Байден вчера назвал меня Джорджем. Не смог вспомнить мое имя. Ведущий помогал ему в интервью», — написал Трамп.

После этого действующий глава Белого дома заявил, что «картель фейковых СМИ работает сверхурочно, чтобы замять это».

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Кандидатом от республиканской партии является действующий глава государства Дональд Трамп. Демократическая партия выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена.

Ранее в октябре Трамп заявил, что Байден якобы получил от России $3,5 млн.

Ранее по теме: Песков назвал выборы в США соревнованием в большей нелюбви к России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных