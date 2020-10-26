Трамп рассказал о перепутавшем его имя Байдене
Президент США Дональд Трамп рассказал, что кандидат на должность главы государства Джо Байден не смог вспомнить его имени в ходе онлайн-мероприятия. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.
«Джо Байден вчера назвал меня Джорджем. Не смог вспомнить мое имя. Ведущий помогал ему в интервью», — написал Трамп.
После этого действующий глава Белого дома заявил, что «картель фейковых СМИ работает сверхурочно, чтобы замять это».
Выборы президента США состоятся 3 ноября. Кандидатом от республиканской партии является действующий глава государства Дональд Трамп. Демократическая партия выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена.
Ранее в октябре Трамп заявил, что Байден якобы получил от России $3,5 млн.