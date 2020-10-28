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Эрдоган обвинил Россию в нападении на лагерь оппозиции в Сирии

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Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Россию в нападении на учебный лагерь оппозиции в сирийском Идлибе, сообщает «РИА Новости».

«Нападение России на расположенный в районе Идлиба учебный лагерь оппозиции говорит об отсутствии желания там устойчивого мира и спокойствия», — сказал Эрдоган в ходе выступления перед правящей Партией справедливости и развития.

Ранее сирийские СМИ сообщили об ударе по тренировочному лагерю террористической группировки рядом с городом Харем недалеко от границы Турции, результате которого погибли более 40 боевиков, не менее 60 получили ранения.

27 октября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером. Как сообщала пресс-служба Кремля, глава российского государства в рамках разговора выразил озабоченность в связи с тем, что в Карабахе продолжаются боестолкновения, а также из-за вовлечения в бои ближневосточных террористов.

Ранее в октябре президент Сирии Башар Асад заявил, что Турция перебрасывает террористов из Сирии в Нагорный Карабах, где они воюют на стороне Азербайджана. До этого с аналогичными обвинениями выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее по теме: Путин обсудил с Эрдоганом конфликт в Нагорном Карабахе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных