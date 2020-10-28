Эрдоган обвинил Россию в нападении на лагерь оппозиции в Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Россию в нападении на учебный лагерь оппозиции в сирийском Идлибе, сообщает «РИА Новости».
«Нападение России на расположенный в районе Идлиба учебный лагерь оппозиции говорит об отсутствии желания там устойчивого мира и спокойствия», — сказал Эрдоган в ходе выступления перед правящей Партией справедливости и развития.
Ранее сирийские СМИ сообщили об ударе по тренировочному лагерю террористической группировки рядом с городом Харем недалеко от границы Турции, результате которого погибли более 40 боевиков, не менее 60 получили ранения.
27 октября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером. Как сообщала пресс-служба Кремля, глава российского государства в рамках разговора выразил озабоченность в связи с тем, что в Карабахе продолжаются боестолкновения, а также из-за вовлечения в бои ближневосточных террористов.
Ранее в октябре президент Сирии Башар Асад заявил, что Турция перебрасывает террористов из Сирии в Нагорный Карабах, где они воюют на стороне Азербайджана. До этого с аналогичными обвинениями выступил президент Франции Эммануэль Макрон.