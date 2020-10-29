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Белоруссия частично закрыла границу с четырьмя странами

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Белоруссия частично перекрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной в связи с распространением коронавируса, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу Госпогранкомитета республики.

Как рассказали агентству, Белоруссия временно ограничивает въезд из этих стран на свою территорию через пункты пропуска отдельных категорий физических лиц. Под ограничения не подпадают сотрудники посольств и консульств, водители, выполняющие международные транспортные перевозки, члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Пункт пропуска в аэропорту Минска продолжает работу для прибывающих из Латвии, Литвы, Польши и Украины без подобных ограничений.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие границ республики не означает их превращения в «железный занавес». В то же время он заметил, что власти сопредельных государств «бросили вызов» Минску, хотя народы этих стран «не виноваты». Тогда белорусский лидер не называл страны, с которым власти республики намерены закрыть границу.

Кроме того, сегодня Лукашенко назначил своих новых помощников Валерия Вакульчика (экс-глава КГБ) и Юрия Караева (снят сегодня с должности главы МВД) своими инспекторами в пограничных с Польшей и Литвой Брестской и Гродненской областях. В этих регионах им поручено усилить охрану общественного порядка с опорой на армию, МВД и КГБ.

Белоруссия уже закрывала границу с Литвой и Польшей 17 сентября, тогда же была усилена и охрана границы с Украиной. Лукашенко объяснил эти действия «угрозой войны», навязываемой извне, и желанием не дать ей распространиться на территорию республики. Это было сделано после первого месяца протестов, начавшихся 9 августа, в день выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, на них победил Лукашенко. Евросоюз, Великобритания и Канада не признали результаты голосования и наложили санкции на высокопоставленных должностных лиц Белоруссии в связи с якобы фальсификациями и применением насилия к протестующим. Ряд стран ЕС, в частности, республики Прибалтики и Польша, ввели личные санкции в отношении Лукашенко.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о нежелании превращать границы в «железный занавес»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных