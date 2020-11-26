Москва потребовала объяснений от Парижа после публикаций о беседе Путина с Макроном

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трудности с производством вакцины от коронавируса испытывают только «некоторые компании». В то же время сам Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет» 29 октября заявил, что основной проблемой массового производства является «наличие или отсутствие» определенного оборудования. Известно, что вопрос производства российской вакцины у себя рассматривают Германия, Турция, Южная Корея и ряд других стран. Франция официально в этом контексте не упоминалась.