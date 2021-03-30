Боррель ответил на слова Лаврова об уничтожении ЕС отношений с Россией

Накануне заявления Лаврова об уничтожении Брюсселем отношений с Москвой Евросоюз ввел санкции против 11 физических и четырех юридических лиц из Китая, Северной Кореи, Ливии, Южного Судана, Эритреи и России. Пакет санкций был введен из-за серьезных нарушений и злоупотреблений в области прав человека. В списке оказались двое сотрудников силовых ведомств из Чечни, которых европейские чиновники обвинили в участии в преследованиях, пытках и бессудных казнях. Китайские граждане оказались под санкциями в связи с нарушением прав мусульман-уйгуров на северо-западе КНР, в частности пыток и убийств. МИД Китая в тот же день объявил о введении ответных санкций в отношении индивидуальных лиц и организаций из Евросоюза. Россия новых ограничений пока не вводила.