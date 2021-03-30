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Боррель ответил на слова Лаврова об уничтожении ЕС отношений с Россией

Ведомости

Утверждение главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что Евросоюз уничтожил отношения с Россией, несостоятельно, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Об этом он написал в своем блоге.

«Как Верховный представитель ЕС я могу только сожалеть об этом шаге и заявить о своем явном несогласии с этим безосновательным утверждением», — написал Боррель. Он также осудил сближение России и Китая под лозунгом защиты от вмешательства западных стран в свои внутренние дела. На деле, по мнению Борреля, оно основано «на отказе от демократических ценностей» и стремлении Москвы диверсифицировать энергетический экспорт на фоне энергоперехода европейцев, а Пекина — новые источники ресурсов, причем российская сторона, по его мнению, находится в более зависимом положении от китайской.

«Экономически две страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге Китай явно имеет преимущество», — добавил Боррель, отметив, что в отношении Китая ЕС должен придерживаться трилогии «партнер, конкурент, соперник», как делают США, а в отношении России — «отбрасывать и сдерживать».

Лавров 23 марта в ходе переговоров с главой МИД Китая Ван И заявил, что «вся инфраструктура отношений» России и ЕС «уничтожена» односторонними решениями Брюсселя. По его словам, у Москвы остались партнеры в виде отдельных европейских стран, которые хотят руководствоваться своими национальными интересами. До этого, в феврале, Лавров заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции. Но позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СМИ передали слова министра «без контекста», а в МИД России пояснили, что Лавров заявил о готовности к разрыву «по инициативе ЕС».

Накануне заявления Лаврова об уничтожении Брюсселем отношений с Москвой Евросоюз ввел санкции против 11 физических и четырех юридических лиц из Китая, Северной Кореи, Ливии, Южного Судана, Эритреи и России. Пакет санкций был введен из-за серьезных нарушений и злоупотреблений в области прав человека. В списке оказались двое сотрудников силовых ведомств из Чечни, которых европейские чиновники обвинили в участии в преследованиях, пытках и бессудных казнях. Китайские граждане оказались под санкциями в связи с нарушением прав мусульман-уйгуров на северо-западе КНР, в частности пыток и убийств. МИД Китая в тот же день объявил о введении ответных санкций в отношении индивидуальных лиц и организаций из Евросоюза. Россия новых ограничений пока не вводила.

Ранее по теме: Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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