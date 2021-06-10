МИД прокомментировал заявление США о последствиях «Северного потока — 2»
В МИД России отнеслись с непониманием к заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях завершения строительства газопровода «Северный поток – 2», заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По словам Блинкена, завершение строительства «Северного потока — 2» является «совершившимся фактом». Власти США и Германии работают над смягчением последствий завершения строительства газопровода, отметил он 9 июня.
«Не понимаем заявления о необходимости... поиска путей смягчения негативных последствий от эксплуатации газопровода», — сказала Захарова на брифинге в четверг.
«Любые рассуждения на эту тему подразумевают либо недобросовестную конкуренцию, либо попытки политизировать ситуацию. И то, и другое абсолютно лишено какого-либо смысла. Потому что за словами должны идти какие-либо факты», — добавила она.
20 мая Блинкен объявил об отказе США от введения санкций в отношении оператора строящегося газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG. Тогда он заявил, что такое решение отвечает американским национальным интересам. Уже 7 июня госсекретарь США сказал, что Вашингтон может вернуться к ограничительным мерам в отношении компании-оператора газопровода.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.