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Захарова ответила на вопрос о признании движения «Талибан»

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала вопрос признания в России движения «Талибан» (запрещено в РФ и признано террористическим), захватившего власть в Афганистане, с конкретными действиями организации. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Все будет мериться исходя из реальных действий. Мы фиксируем все заявления о стремлении ведения внутреннего диалога, формируя свою позицию. Мы не можем жить в мире сюрреализма», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

15 августа боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, почти все высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.

Комментируя ситуацию в Афганистане, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за общенациональный диалог в Афганистане и приветствует заявление «Талибана» о готовности к переговорам с другими политическими силами в стране.

17 августа с представителями движения встретился посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. По его словам, встреча была посвящена исключительно вопросам безопасности посольства.

Ранее по теме: МИД планирует организовать спецрейсы из Афганистана для граждан России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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