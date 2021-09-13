В Кремле не стали давать прогноз по явке на выборах в Госдуму

«Явку мы увидим с вами буквально через несколько дней, скоро начинается голосование. Здесь нужно ориентироваться на мнение специалистов по избирательным кампаниям», — сказал Песков в ответ на вопрос, как может измениться нынешняя явка по сравнению с этим показателем на выборах в 2016 г.