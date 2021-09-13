В Кремле не стали давать прогноз по явке на выборах в Госдуму
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал оценивать изменения в уровне возможной явки на предстоящие выборы в Госдуму по сравнению с аналогичным уровнем на выборах в 2016 г., передает ТАСС.
«Явку мы увидим с вами буквально через несколько дней, скоро начинается голосование. Здесь нужно ориентироваться на мнение специалистов по избирательным кампаниям», — сказал Песков в ответ на вопрос, как может измениться нынешняя явка по сравнению с этим показателем на выборах в 2016 г.
Песков отказался комментировать предположения о том, что в этот раз избирательная кампания является менее активной и вызывает у людей меньший интерес. «Избирательная кампания идет по всем законам, точнее, уже завершается», — отметил он.
Выборы в Госдуму пройдут в период с 17 сентября по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.