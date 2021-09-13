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В Кремле не стали давать прогноз по явке на выборах в Госдуму

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал оценивать изменения в уровне возможной явки на предстоящие выборы в Госдуму по сравнению с аналогичным уровнем на выборах в 2016 г., передает ТАСС.

«Явку мы увидим с вами буквально через несколько дней, скоро начинается голосование. Здесь нужно ориентироваться на мнение специалистов по избирательным кампаниям», — сказал Песков в ответ на вопрос, как может измениться нынешняя явка по сравнению с этим показателем на выборах в 2016 г.

Песков отказался комментировать предположения о том, что в этот раз избирательная кампания является менее активной и вызывает у людей меньший интерес. «Избирательная кампания идет по всем законам, точнее, уже завершается», — отметил он.

Ранее по теме: Социологи представили последние прогнозы по результатам выборов в Госдуму

Выборы в Госдуму пройдут в период с 17 сентября по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.

Ранее по теме: «Явка будет не ниже, чем в 2016 году»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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