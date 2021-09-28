Медведев выступил за ограничение деятельности крупных IT-компаний в России
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев положительно ответил на вопрос, можно ли влиять на крупные IT-компании, как Google, чем-то, помимо политических заявлений и штрафов.
«Можно и нужно. Как мне представляется, цифровые гиганты в этом смысле поднадоели всем, в том числе и США. Даже администрация (президента США Джо) Байдена, которая, казалось бы, так сказать, в какой-то момент имела некое преимущество в этой цифровой среде против команды Трампа, она тем не менее уже думает, как я понимаю, о том, чтобы принять специальное законодательство на эту тему», — сказал он в интервью RT.
Медведев пояснил, что сейчас деятельность подобных компаний зачастую «подчиняется только их корпоративным правилам». В качестве примера он привел ситуацию с блокировкой аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа. После штурма Капитолия Twitter навсегда заблокировал его, объяснив это необходимостью ограничить риск «дальнейшего подстрекательства к насилию». Медведев подчеркнул, что подобный шаг руководство социальной сети предприняло «не на основании американского законодательства, не на основании судебного прецедента, изданного тем или иным компетентным судом США, а на основании своих корпоративных правил».
Также зампред Совбеза прокомментировал ситуацию с Youtube, где накануне выборов в Госдуму публиковались агитационные ролики основателя ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексея Навального. Впоследствии видео удалили по решению Роскомнадзора, однако сделали это в день начала голосования, указал Медведев. Он выразил мнение, что таким образом американская компания проводила свою политическую линию в России.
«Это полное безобразие, поэтому мы должны, естественно, на это реагировать. Реагировать можно по-разному, на самом деле. Можно реагировать при помощи закона. У нас есть соответствующий закон, он позволяет, допустим, деятельность социальных сетей и такого рода цифровых крупных компаний в какой-то момент ограничивать, блокировать, замедлять, подвергать штрафам. Так что это не только погрозить пальчиком можно. Но это может быть и более серьезное решение вообще о запрете деятельности», — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что речь идет не о запрете иностранных IT-компаний, а о необходимости создания норм, позволяющих на них влиять. По словам зампреда Совбеза, таковые сейчас разрабатывают как в США, так и в Европейском союзе.
«Поэтому и мы должны иметь полный арсенал влияния на такого рода цифровых гигантов. Но это не значит, что их нужно запрещать. Наоборот, если они соблюдают все правила, ну и прекрасно», — резюмировал Медведев.
Он добавил, что, в соответствии с новым законодательством, с 1 января 2022 г. цифровые гиганты с количеством участников более 500 000 человек должны будут в обязательном порядке регистрировать свои представительства в России. «Я думаю, что это все-таки норма, которая позволит влиять на политику этих компаний в нашей стране, и они должны будут подчиняться этим решениям», — сказал зампред Совбеза.
2 сентября Роскомнадзор, сославшись на представление Генпрокуратуры, потребовал от Apple и Google удалить из магазинов App Store и Google Play приложение «Навальный». В ведомстве отмечали, что отказ американских компаний от исполнения требования будет нарушением законодательства России, повлечет штрафы, а также может трактоваться как их вмешательство в выборы в стране. 17 сентября компании удалили приложение «Навальный», в котором есть блок «Умное голосование». На следующий день Youtube заблокировал видео с материалами этого проекта Навального.