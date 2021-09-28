Медведев выступил за ограничение деятельности крупных IT-компаний в России

«Можно и нужно. Как мне представляется, цифровые гиганты в этом смысле поднадоели всем, в том числе и США. Даже администрация (президента США Джо) Байдена, которая, казалось бы, так сказать, в какой-то момент имела некое преимущество в этой цифровой среде против команды Трампа, она тем не менее уже думает, как я понимаю, о том, чтобы принять специальное законодательство на эту тему», — сказал он в интервью RT.