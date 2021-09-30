Лукашенко исключил вхождение Белоруссии в состав США или России

«Что касается того, что Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России, — это абсолютная глупость. Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с [президентом России Владимиром] Путиным, руководство России и Беларуси в целом достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования», — сказал Лукашенко.