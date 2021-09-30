Лукашенко исключил вхождение Белоруссии в состав США или России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «абсолютной глупостью» вхождение республики в состав США, Британии или России. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN, сообщает агентство «БелТА»
«Что касается того, что Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России, — это абсолютная глупость. Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с [президентом России Владимиром] Путиным, руководство России и Беларуси в целом достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования», — сказал Лукашенко.
По его словам, вопрос о потере независимости и вхождении в состав России «в повестке дня не стоит вообще». «Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят», — добавил он.
9 сентября президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко согласовали все 28 союзных программ, в рамках которых также предусмотрено создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательства. 10 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что окончательное одобрение союзных программ главами государств состоится в октябре.