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Лукашенко исключил вхождение Белоруссии в состав США или России

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «абсолютной глупостью» вхождение республики в состав США, Британии или России. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN, сообщает агентство «БелТА»

«Что касается того, что Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России, — это абсолютная глупость. Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с [президентом России Владимиром] Путиным, руководство России и Беларуси в целом достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования», — сказал Лукашенко.

По его словам, вопрос о потере независимости и вхождении в состав России «в повестке дня не стоит вообще». «Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят», — добавил он.

9 сентября президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко согласовали все 28 союзных программ, в рамках которых также предусмотрено создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательства. 10 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что окончательное одобрение союзных программ главами государств состоится в октябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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