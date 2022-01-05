Белый дом исключил причастность США к беспорядкам в Казахстане
США не причастны к происходящему в Казахстане, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы слышали ряд безумных российских заявлений, что за этим стоят США. Я воспользуюсь возможностью, чтобы подчеркнуть, что они абсолютно ложные и являются частью стандартной российской инструкции по дезинформации», — сказала она (цитата по ТАСС). При этом Псаки не уточнила, какие заявления со стороны России имеет в виду.
Вашингтон внимательно следит за ситуацией в Казахстане, добавила пресс-секретарь Белого дома. США призвали протестующих в республике выражать требования мирным путем, а властей страны — быть сдержанными.
Протесты в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило массовые выступления.
Как пояснил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин, протесты начались по социально-экономическим и политическим причинам. По словам эксперта, граждане Казахстана недовольны ростом цен, имущественного неравенства, напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также тем, что первый президент республики Нурсултан Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций новому главе государства Касыму-Жомарту Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что власти Казахстана не обращались к Москве за помощью из-за протестов. Он отметил, что правительство республики сможет самостоятельно справиться с внутренними проблемами. Российское Министерство иностранных дел, в свою очередь, выступило за мирное решение сложившихся в Казахстане проблем и заявило, что нужно справляться с ситуацией через диалог в рамках конституционно-правового поля, а не через уличные беспорядки и нарушение законов.