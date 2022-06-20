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Кадыров опроверг данные об обмене сына чиновника из Чечни на националистку Тайру

Ведомости

Информация о том, что украинскую националистку Юлию Паевскую (Тайру) обменяли на Адама Гриценко, сына заместителя постпреда Чечни в Крыму Мурада Саидова, не соответствует действительности, написал глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. 

«Адам Гриценко является гражданином Украины, и, по свидетельствам его же отца, он до сих пор находится в плену в собственной стране. Менять украинских граждан на украинских нацистов — не моя прерогатива, и такие вопросы не входят в мою компетенцию», — написал Кадыров.

Глава республики также подверг критике журналистов, которые распространяют недостоверную информацию. «Распространяя недоказанные и абсолютно лживые версии, вы рискуете подпасть под статью 207.3 УК РФ», — добавил он. 

17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Паевскую удалось освободить из плена. На следующий день она записала видеообращение, в котором подтвердила факт своего обмена. Замглавы мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил в Telegram-канале, что Паевскую обменяли на «очень серьезных ребят».

«Тайру обменяли. Обменяли на очень серьезных наших ребят. Почему об этом нет информации с нашей стороны, не знаю. Возможно, есть на то причина», — написал он. Паевская попала в плен в Мариуполе 16 марта.

15 июня сообщалось, что двое бывших военнослужащих США, участвовавших в боевых действиях на Украине в составе ВСУ, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. Речь идет о 39-летнем Александре Дрюке (служил в американских сухопутных войсках и воевал в Ираке) и 27-летнем Энди Хьюне (бывший морской пехотинец). Предположительно, они попали в плен во время боев под Харьковом. 17 июня в сети были опубликованы первые видео, где были представлены пленные американцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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