Politico: cаммит G7 провалился и стал самым неудачным за последние годы

Саммит G7 проходил с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау. Во время встречи «большая семерка» объявила о планах ввести запрет на приобретение российского золота. Запрет может вступить в силу в ближайшее время и будет применяться к вновь добытому или переработанному золоту российского происхождения, но не затронет ранее приобретенное.