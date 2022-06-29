Politico: cаммит G7 провалился и стал самым неудачным за последние годы
Саммит G7 не смог принять ни одного конкретного решения по ключевым вопросам повестки и оказался самым неудачным за последние годы, пишет Politico.
Разногласия стран-членов отмечаются во всех сферах. Их лидеры заявляли о единстве в подходе ко всем проблемам, однако на деле предлагаемые решения казались заведомо обреченными на провал и противоречивыми, утверждается в статье.
«Чего стоит, например, декларируемое ими стремление снизить цены на нефть и газ при одновременном подтверждении цели прекратить использование ископаемого топлива», – отмечают авторы публикации.
Провалы «большой семерки» заметны «на всех фронтах»: не удалось ни прекратить спецоперацию России на Украине, ни остановить изменение климата, ни справиться с бесконтрольным ростом цен на энергоносители, ни организовать поставки украинского зерна, говорится в материале.
В качестве примера приводится отсутствие конкретизации мер G7 по сокращению вдвое глобальных выбросов к 2030 г. Ряд стран ЕС вовсе заявил, что вернутся к угольным электростанциям для улучшения энергоснабжения. А Японии пришлось сократить свои планы по выпуску автомобилей с нулевыми выбросами углекислого газа на 50%.
Одно из немногих достижений саммита – новый проект, который должен стать альтернативой китайскому «Один пояс – один путь». Его цель – повысить экологичность экономик в Африке, Латинской Америке и Азии.
Саммит G7 проходил с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау. Во время встречи «большая семерка» объявила о планах ввести запрет на приобретение российского золота. Запрет может вступить в силу в ближайшее время и будет применяться к вновь добытому или переработанному золоту российского происхождения, но не затронет ранее приобретенное.