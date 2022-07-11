Киев запросил у Запада более тяжелое оружие в ответ на указ Путина о гражданстве
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад предоставить Киеву более тяжелое оружие в ответ на указ президента России Владимира Путина о распространении упрощенного порядка получения гражданства РФ на всех украинцев, следует из заявления украинского внешнеполитического ведомства.
«Призываю партнеров к жесткой реакции: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России», - подчеркнул Кулеба. По его мнению, указ Путина является «посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины» и является несовместимым с нормами и принципами международного права.
Ранее сегодня Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины, проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины, смогут получить гражданство России в упрощенном порядке. Также подать заявление на получение гражданства упрощенно смогут те, кто ранее вышел из него.
4 мая Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ по упрощенной процедуре граждан ДНР и ЛНР. Россия признала независимость двух республик 21 февраля. Получение гражданства в упрощенном порядке означает, что на заявителей не распространяется требование о пятилетнем сроке проживания в стране для получения паспортов, им не надо подтверждать доход и уровень владения русским языком.
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