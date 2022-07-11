Киев запросил у Запада более тяжелое оружие в ответ на указ Путина о гражданстве

4 мая Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ по упрощенной процедуре граждан ДНР и ЛНР. Россия признала независимость двух республик 21 февраля. Получение гражданства в упрощенном порядке означает, что на заявителей не распространяется требование о пятилетнем сроке проживания в стране для получения паспортов, им не надо подтверждать доход и уровень владения русским языком.