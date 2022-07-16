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В США призвали Саудовскую Аравию и ЮАР поддержать ограничение цены на нефть из РФ

Ведомости

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с высокопоставленными чиновниками из Саудовской Аравии, Австралии, ЮАР и Сингапура призвала страны поддержать ограничение цен на нефть из России. Такое заявление она сделала на полях заседания глав финансовых ведомств и центробанков стран G20 в Индонезии, передает Reuters со ссылкой на министерство финансов США.

«На встрече глава американского минфина осудила спецоперацию РФ на Украине, которая вызвала «глобальные перебои в поставках продовольствия, энергоресурсов и других товаров», и призвала страны поддержать ограничение цен на российскую нефть», — заявили в американском Минфине.

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В Индонезии Йеллен встретилась с министром финансов Саудовской Аравии Мохаммедом Аль-Джадааном, казначеем Австралии Джимом Чалмерсом, министром финансов Южной Африки Энохом Годонгваной и заместителем премьер-министра Сингапура Лоуренсом Вонгом.

Ранее лидеры стран «большой семерки» заявили, что планируют установить потолок цен на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. 14 июля Йеллен заявила, что Вашингтон хочет установить такую цену на нефть, чтобы России было выгодно ее добывать. По данным Bloomberg, западные союзники обсуждают диапазон от $40 до $60 за баррель. При этом администрация президента США Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким, поскольку страны Запада хотят сократить доходы России, а не прийти к очередному скачку цен на нефть из-за плохо просчитанных мер.

Вице-премьер России Александр Новак также отмечал, что решение об ограничении цен на российскую нефть вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок. Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co сообщали, что нефть может подорожать до $380 за баррель, если санкции США и Европы заставят Россию нанести «ответный удар» по ее добыче.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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