В США призвали Саудовскую Аравию и ЮАР поддержать ограничение цены на нефть из РФ
Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с высокопоставленными чиновниками из Саудовской Аравии, Австралии, ЮАР и Сингапура призвала страны поддержать ограничение цен на нефть из России. Такое заявление она сделала на полях заседания глав финансовых ведомств и центробанков стран G20 в Индонезии, передает Reuters со ссылкой на министерство финансов США.
«На встрече глава американского минфина осудила спецоперацию РФ на Украине, которая вызвала «глобальные перебои в поставках продовольствия, энергоресурсов и других товаров», и призвала страны поддержать ограничение цен на российскую нефть», — заявили в американском Минфине.
В Индонезии Йеллен встретилась с министром финансов Саудовской Аравии Мохаммедом Аль-Джадааном, казначеем Австралии Джимом Чалмерсом, министром финансов Южной Африки Энохом Годонгваной и заместителем премьер-министра Сингапура Лоуренсом Вонгом.
Ранее лидеры стран «большой семерки» заявили, что планируют установить потолок цен на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. 14 июля Йеллен заявила, что Вашингтон хочет установить такую цену на нефть, чтобы России было выгодно ее добывать. По данным Bloomberg, западные союзники обсуждают диапазон от $40 до $60 за баррель. При этом администрация президента США Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким, поскольку страны Запада хотят сократить доходы России, а не прийти к очередному скачку цен на нефть из-за плохо просчитанных мер.
Вице-премьер России Александр Новак также отмечал, что решение об ограничении цен на российскую нефть вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок. Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co сообщали, что нефть может подорожать до $380 за баррель, если санкции США и Европы заставят Россию нанести «ответный удар» по ее добыче.