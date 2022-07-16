«РИА Новости» узнало о стягивании российских войск и техники к линии фронта

12 июля представитель главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий заявил, что разведчики готовятся к выполнению задачи по освобождению юга страны, которую поставил президент Владимир Зеленский. По его словам, многое будет зависеть от помощи, которую Украине предоставляют, а также от потенциала, который накапливается для проведения более активных контрнаступательных действий.