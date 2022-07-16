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«РИА Новости» узнало о стягивании российских войск и техники к линии фронта

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Российские войска стягивают современную технику к линии фронта в Донбассе, сообщает «РИА Новости». Корреспонденты агентства рассказали, что под Северском в сторону передовой союзных сил движется БМПТ «Терминатор».

Северск находится примерно в 15 км от Лисичанска, у границы ДНР и ЛНР. Данные о передвижении другой техники ВС РФ в зоне спецоперации России на Украине пока не обнародованы.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», выполняющие задачи спецоперации на Украине. Глава ведомства дал указания военным по наращиванию действий группировок на всех направлениях, чтобы исключить удары Киева по Донбассу и другим регионам, сообщало Минобороны.

Ранее по теме: В офисе Зеленского назвали условия перехода ВСУ к контрнаступлению

В начале июля Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики в результате успешных боевых действий российских военных и подразделений народной милиции ЛНР. Союзнические силы установили контроль над Лисичанском и другими близлежащими населенными пунктами.

12 июля представитель главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий заявил, что разведчики готовятся к выполнению задачи по освобождению юга страны, которую поставил президент Владимир Зеленский. По его словам, многое будет зависеть от помощи, которую Украине предоставляют, а также от потенциала, который накапливается для проведения более активных контрнаступательных действий.

До этого в ДНР заявили о предотвращении контрнаступления ВСУ в Запорожье. Замглавы мининформации ДНР Даниил Безсонов говорил, что на основном участке фронта идут позиционные бои, противник несет потери. На некоторых направлениях союзные силы продолжают наращивать средства и силы, чтобы выигрывать позиционные бои. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В мае пророссийские власти Херсонской и Запорожской областей заявили о планах провести референдумы о присоединении к России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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