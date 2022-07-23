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Абрамович присутствовал на церемонии подписания соглашения по вывозу зерна

Ведомости

Бизнесмен Роман Абрамович присутствовал на церемонии подписания соглашения по вывозу зерна с Украины, которая состоялась 22 июля в Стамбуле, пишет итальянское агентство ANSA.

Предприниматель, как отмечает агентство, сидел в первых рядах, на церемонии присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В конце марта Абрамовича заметили на российско-украинских переговорах в Турции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда пояснил, что бизнесмен не является официальным членом российской делегации, но он задействован в обеспечении контактов между Москвой и Киевом. Участие бизнесмена одобрили обе стороны.

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Украина и Турция в пятницу подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, которое касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. Сообщалось, что для контроля за соблюдением соглашений в Стамбуле будет создан четырехсторонний координационный центр, который, по словам генсека Гутерриша, заработает «максимум» через две недели.

От России соглашение подписал министр обороны Сергей Шойгу, от Украины — министр инфраструктуры страны Александр Кубраков. Также в подписании участвовал глава минобороны Турции Хулуси Акар.

По итогам подписания соглашения возможность поставок дополнительного объема зерна на мировой рынок будет давить цены вниз, отмечал председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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