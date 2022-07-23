Абрамович присутствовал на церемонии подписания соглашения по вывозу зерна
Бизнесмен Роман Абрамович присутствовал на церемонии подписания соглашения по вывозу зерна с Украины, которая состоялась 22 июля в Стамбуле, пишет итальянское агентство ANSA.
Предприниматель, как отмечает агентство, сидел в первых рядах, на церемонии присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В конце марта Абрамовича заметили на российско-украинских переговорах в Турции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда пояснил, что бизнесмен не является официальным членом российской делегации, но он задействован в обеспечении контактов между Москвой и Киевом. Участие бизнесмена одобрили обе стороны.
Украина и Турция в пятницу подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, которое касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. Сообщалось, что для контроля за соблюдением соглашений в Стамбуле будет создан четырехсторонний координационный центр, который, по словам генсека Гутерриша, заработает «максимум» через две недели.
От России соглашение подписал министр обороны Сергей Шойгу, от Украины — министр инфраструктуры страны Александр Кубраков. Также в подписании участвовал глава минобороны Турции Хулуси Акар.
По итогам подписания соглашения возможность поставок дополнительного объема зерна на мировой рынок будет давить цены вниз, отмечал председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.