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Володин пригласил в Россию спикера парламента Китая

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил спикера парламента КНР Ли Чжаньшу в Россию, сообщила пресс-служба ГД.

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил приглашение председателю постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу посетить Россию с официальным визитом в начале сентября 2022 г.», – говорится в сообщении.

Чжаньшу может в рамках визита посетить и Восточный экономический форум во Владивостоке, отметили в Госдуме.

Ранее в начале августа глава МИД КНР Ван И сообщил министру иностранных дел России Сергею Лаврову о желании Пекина усилить стратегическое сотрудничество с Москвой после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китайский дипломат отметил, что позиция Москвы в вопросе Тайваня показывает «высокий уровень» российско-китайских отношений. По его словам, Россия и Китай «вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире».

Отношения Китая и США обострились после визита Пелоси на остров. Она прибыла на Тайвань 2 августа, несмотря на протест Китая. По словам политика, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. 3 августа Пелоси покинула остров.

В МИД КНР назвали действия Пелоси «жестким вмешательством во внутреннюю политику Китая» и ввели против политика и ее родственников санкции. Также в связи с визитом американского спикера Китай объявил военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они прошли с 4 по 7 августа.

VII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2022 г. на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, организатор форума – фонд «Росконгресс». Участие в форуме подтвердили представители 40 стран.

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Ранее по теме: МИД КНР: визит американской делегации на Тайвань нарушает суверенитет Китая

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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