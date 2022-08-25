Турчак призвал не сомневаться в проведении референдумов на территории ДНР и ЛНР
Сомнений в том, что референдумы на территориях Донбасса, находящихся под контролем России, пройдут, быть не должно, заявил сенатор, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании рабочей группы по подготовке изменений в народную программу партии. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЕР».
«Референдум пройдет, и ни для кого сомнений быть не должно: это территории – регионы РФ. И они имеют право быть включенными в народную программу "Единой России"», – сказал он. По его словам, помощь регионам Донбасса должна стать отдельным разделом документа, и в части социальной помощи, и в части реализуемой партией гуманитарной миссии.
Ранее «Ведомости» писали со ссылкой на источники, близкие к АП, что референдумы в ДНР и ЛНР, а также на других затронутых военной операцией территориях Украины, скорее всего, не будут совмещать с единым днем голосования в РФ, который пройдет 11 сентября.
27 марта глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что референдум по вопросу вхождения республики в состав России может состояться в ближайшее время. В конце июля член главного совета пророссийской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что референдумы о присоединении к России могут пройти в Херсоне и Запорожье в один день уже в середине сентября. Также в июле пророссийский глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о создании избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав России, 8 августа им было подписано распоряжение о начале подготовки к его проведению.
По словам главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, дата проведения голосования о вхождении в состав России будет назначена после того, как территория республики будет полностью взята под контроль.
Проведение референдума допускают и пророссийские власти Харьковской области, но сейчас под контролем Вооруженных сил России в регионе находится только порядка 20% территорий.
7 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если на территориях, взятых под контроль российской армией, будут проведены референдумы, Киев выйдет из переговорного процесса. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что украинская делегация переговорщиков еще весной «ушла с радаров».