Турчак призвал не сомневаться в проведении референдумов на территории ДНР и ЛНР

27 марта глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что референдум по вопросу вхождения республики в состав России может состояться в ближайшее время. В конце июля член главного совета пророссийской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что референдумы о присоединении к России могут пройти в Херсоне и Запорожье в один день уже в середине сентября. Также в июле пророссийский глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о создании избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав России, 8 августа им было подписано распоряжение о начале подготовки к его проведению.