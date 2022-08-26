В Минпромторге предложили расширить список маркируемой одежды и аксессуаров
Минпромторг предложил с 1 июня 2023 г. расширить список одежды и аксессуаров, которые подлежат обязательной маркировке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект постановления правительства, которое находится сейчас на согласовании в федеральных органах исполнительной власти.
«Проектом постановления предлагается обязать участников оборота товаров легкой промышленности: с 1 июня 2023 г. вносить в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (далее — информационная система маркировки), сведения о маркировке товаров легкой промышленности, а также о вводе товаров легкой промышленности в оборот, их обороте и выводе из оборота», — говорится в пояснительной записке к документу.
Обязательную маркировку предлагается распространить на «одежду, изготовленную из искусственного меха, спортивные костюмы, пиджаки, брюки, шорты, специальную одежду, рубашки, блузки, костюмы, юбки, платья, свитеры, верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи, ветровки, одежду из фетра), шали, шарфы, галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки», сообщили агентству.
Обязательная маркировка продукции легкой промышленности началась с 1 января 2021 г. В данный момент оборот одежды, включая рабочую и изготовленную из натуральной или композиционной кожи, запрещен без специальной цифровой идентификации. В списке также находятся блузки, пальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, а также постельное, столовое, туалетное, кухонное белье и другие вещи.
В ноябре 2021 г. АКОРТ предложила Минпромторгу расширить перечень видов одежды, подлежащих обязательной маркировке. Авторы письма объясняют необходимость расширить список тем, что многие производители, импортеры и ритейлеры являются мультитоварными: в их ассортименте присутствует как маркируемая, так и немаркируемая одежда.
Премьер России Михаил Мишустин 29 июля подписал постановление правительства (№ 1351), которое приравняло маркетплейсы к другим участникам оборота в отношении правил обязательной маркировки продукции. В результате с 1 марта 2023 г. онлайн-платформы будут нести ответственность за непередачу сведений в систему «Честный знак» и продажу контрафакта.
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