В Минпромторге предложили расширить список маркируемой одежды и аксессуаров

«Проектом постановления предлагается обязать участников оборота товаров легкой промышленности: с 1 июня 2023 г. вносить в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (далее — информационная система маркировки), сведения о маркировке товаров легкой промышленности, а также о вводе товаров легкой промышленности в оборот, их обороте и выводе из оборота», — говорится в пояснительной записке к документу.