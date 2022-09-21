Путин прибыл в Великий Новгород
Президент России Владимир Путин прибыл в Великий Новгород. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что российский лидер совершил рабочую поездку в день празднования 1160-летия зарождения российской государственности.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин вылетел в Великий Новгород. Представитель Кремля уточнил, что президент посетит Новгородскую техническую школу и встретится с руководителями инженерных школ.
Кроме того, глава государства проведет встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Также Путин выступит на торжественном мероприятии, посвященном 1160-летию зарождения российской государственности.
Согласно норманнской теории, российская государственность началась с «призвания варягов» во главе с князем Рюриком в Новгород в 862 г. В апреле Путин усомнился в верности этого подхода, заявив, что сам факт призвания Рюрика доказывает, что на этой территории уже существовали «квазигосударственные и протогосударственные структуры». «Его же призвали! Кто-то же его призвал на служение, он же не сам туда заявился, ничего там не покорял», — подчеркнул президент.
Ранее сегодня Путин выступил с обращением к гражданам России. Президент объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Позднее министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что мобилизация не коснется студентов и срочников. Также Песков уточнил, что в скором времени правительство РФ определит категории граждан, которые смогут получить отсрочку от частичной мобилизации.
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