Путин прибыл в Великий Новгород

Согласно норманнской теории, российская государственность началась с «призвания варягов» во главе с князем Рюриком в Новгород в 862 г. В апреле Путин усомнился в верности этого подхода, заявив, что сам факт призвания Рюрика доказывает, что на этой территории уже существовали «квазигосударственные и протогосударственные структуры». «Его же призвали! Кто-то же его призвал на служение, он же не сам туда заявился, ничего там не покорял», — подчеркнул президент.