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Путин прибыл в Великий Новгород

Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл в Великий Новгород. Об этом сообщает ТАСС. 

Отмечается, что российский лидер совершил рабочую поездку в день празднования 1160-летия зарождения российской государственности.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин вылетел в Великий Новгород. Представитель Кремля уточнил, что президент посетит Новгородскую техническую школу и  встретится с руководителями инженерных школ. 

Кроме того, глава государства проведет встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Также Путин выступит на торжественном мероприятии, посвященном 1160-летию зарождения российской государственности.

Согласно норманнской теории, российская государственность началась с «призвания варягов» во главе с князем Рюриком в Новгород в 862 г. В апреле Путин усомнился в верности этого подхода, заявив, что сам факт призвания Рюрика доказывает, что на этой территории уже существовали «квазигосударственные и протогосударственные структуры». «Его же призвали! Кто-то же его призвал на служение, он же не сам туда заявился, ничего там не покорял», — подчеркнул президент.

Ранее сегодня Путин выступил с обращением к гражданам России. Президент объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Позднее министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что мобилизация не коснется студентов и срочников. Также Песков уточнил, что в скором времени правительство РФ определит категории граждан, которые смогут получить отсрочку от частичной мобилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных