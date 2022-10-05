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В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения

Ведомости

На этой неделе у президента России Владимира Путина будет день рождения, российский лидер проведет его за работой. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, как Путин собирается отпраздновать свой юбилей. 7 октября ему исполняется 70 лет.

«У него запланированы рабочие мероприятия. Мы вас информируем дополнительно», — сообщил Песков.

Год назад представитель Кремля также отмечал, что Путин проведет день рождения, не отрываясь от работы. Однако вечером, предположил Песков, президент отметит праздник с родными и близкими.

Последнее анонсированное событие с участием президента на сайте Кремля запланировано на 5 октября. Сегодня Путин по видеосвязи встретится с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Ранее некоторые российские Telegram-каналы сообщали, что 5 октября глава государства может выступить с новым обращением к россиянам. Предполагалось, что оно будет касаться изменения статуса специальной военной операции (СВО). Однако Песков эту информацию опроверг, назвав подобные публикации фейками.

Представитель Кремля также подчеркнул, что переформатировать СВО в контртеррористическую операцию (КТО) может только верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин. По его словам, пока что таких решений не принималось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных