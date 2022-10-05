В Кремле сообщили об отсутствии планов Путина обратиться к нации

Накануне, 4 октября, Песков также сообщил, что обращение Путина к россиянам не запланировано после подписания законов о принятии в состав России четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. »Выступление президента было ранее. Мы все его смотрели, слушали. Очень важное, эпохальное выступление», — сказал он.