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Политика

В Кремле сообщили об отсутствии планов Путина обратиться к нации

Ведомости

Президент России Владимир Путин не планирует сегодня выступать с обращением к гражданам, об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. 

«Нет, не будет. Это фейки», — ответил он на вопрос, обратится ли сегодня Путин к россиянам по поводу смены статуса специальной военной операции.

Песков также опроверг переформатирование СВО в контртеррористическую операцию (КТО) в связи с присоединением новых регионов. Он подчеркнул, что это прерогатива верховного главнокомандующего, президента страны. 

Ранее в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что глава государства может выступить с обращением к россиянам. Предполагалось, что оно будет касаться изменения статуса СВО. 

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Накануне, 4 октября, Песков также сообщил, что обращение Путина к россиянам не запланировано после подписания законов о принятии в состав России четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. »Выступление президента было ранее. Мы все его смотрели, слушали. Очень важное, эпохальное выступление», — сказал он.

4 октября Путин подписал федеральные законы о присоединении четырех регионов к России. Они образуют субъекты под прежними названиями. Процедура присоединения новых регионов завершится внесением поправок в ст. 65 Конституции. Таким образом, число субъектов РФ увеличится с 85 до 89. Он также назначил врио руководителей регионов. 

Основаниями для принятия новых регионов в состав России стали результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, а также заключенные международные договоры с Россией, декларации о независимости указанных регионов и предложения о принятии в состав России, следует из текста документов. 

Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов, на следующий день документы были ратифицированы. Накануне, 4 сентября, договоры также были ратифицированы Советом Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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