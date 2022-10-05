В Кремле сообщили об отсутствии планов Путина обратиться к нации
Президент России Владимир Путин не планирует сегодня выступать с обращением к гражданам, об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, не будет. Это фейки», — ответил он на вопрос, обратится ли сегодня Путин к россиянам по поводу смены статуса специальной военной операции.
Песков также опроверг переформатирование СВО в контртеррористическую операцию (КТО) в связи с присоединением новых регионов. Он подчеркнул, что это прерогатива верховного главнокомандующего, президента страны.
Ранее в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что глава государства может выступить с обращением к россиянам. Предполагалось, что оно будет касаться изменения статуса СВО.
Накануне, 4 октября, Песков также сообщил, что обращение Путина к россиянам не запланировано после подписания законов о принятии в состав России четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. »Выступление президента было ранее. Мы все его смотрели, слушали. Очень важное, эпохальное выступление», — сказал он.
4 октября Путин подписал федеральные законы о присоединении четырех регионов к России. Они образуют субъекты под прежними названиями. Процедура присоединения новых регионов завершится внесением поправок в ст. 65 Конституции. Таким образом, число субъектов РФ увеличится с 85 до 89. Он также назначил врио руководителей регионов.
Основаниями для принятия новых регионов в состав России стали результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, а также заключенные международные договоры с Россией, декларации о независимости указанных регионов и предложения о принятии в состав России, следует из текста документов.
Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов, на следующий день документы были ратифицированы. Накануне, 4 сентября, договоры также были ратифицированы Советом Федерации.
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