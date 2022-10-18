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В Минцифры подтвердили отсутствие планов блокировать YouTube в России

Ведомости

Минцифры подтвердило, что в России не собираются блокировать видеохостинг YouTube, передает ТАСС.

В конце сентября глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что в России не намерены блокировать видеохостинг, напомнили в пресс-службе ведомства. «Это заявление пока остается самым актуальным, новой информации нет», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня Google заблокировала YouTube-аккаунты Совета Федерации (СФ) и телеканала «Вместе-РФ». В американской компании пояснили, что соблюдают законы о санкциях.

В СФ рассказали, что публиковали контент на YouTube более восьми лет, суммарно на удаленные каналы было подписано более 200 000 пользователей. Уточняется, что восстановить аккаунты невозможно. В Совфеде заявили, что продолжат публиковать видео и вести трансляции на отечественных платформах.

После этого Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouTube-каналу Совфеда. Ведомство назвало действия компании «актом цензуры».

Блокировку YouTube-каналов Совфеда прокомментировал сенатор Андрей Клишас. Он заявил, что действия Google не приведут к ограничению работы видеохостинга на территории России. 

В то же время в аналогичной ситуации с блокировкой YouTube-канала Госдумы «Дума ТВ» Клишас говорил, что YouTube «уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона». Аккаунт Госдумы был заблокирован Google в апреле 2022 г. после введенных санкций США против 328 депутатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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