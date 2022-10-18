В Минцифры подтвердили отсутствие планов блокировать YouTube в России
Минцифры подтвердило, что в России не собираются блокировать видеохостинг YouTube, передает ТАСС.
В конце сентября глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что в России не намерены блокировать видеохостинг, напомнили в пресс-службе ведомства. «Это заявление пока остается самым актуальным, новой информации нет», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня Google заблокировала YouTube-аккаунты Совета Федерации (СФ) и телеканала «Вместе-РФ». В американской компании пояснили, что соблюдают законы о санкциях.
В СФ рассказали, что публиковали контент на YouTube более восьми лет, суммарно на удаленные каналы было подписано более 200 000 пользователей. Уточняется, что восстановить аккаунты невозможно. В Совфеде заявили, что продолжат публиковать видео и вести трансляции на отечественных платформах.
После этого Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouTube-каналу Совфеда. Ведомство назвало действия компании «актом цензуры».
Блокировку YouTube-каналов Совфеда прокомментировал сенатор Андрей Клишас. Он заявил, что действия Google не приведут к ограничению работы видеохостинга на территории России.
В то же время в аналогичной ситуации с блокировкой YouTube-канала Госдумы «Дума ТВ» Клишас говорил, что YouTube «уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона». Аккаунт Госдумы был заблокирован Google в апреле 2022 г. после введенных санкций США против 328 депутатов.
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