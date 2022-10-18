В Минцифры подтвердили отсутствие планов блокировать YouTube в России

В то же время в аналогичной ситуации с блокировкой YouTube-канала Госдумы «Дума ТВ» Клишас говорил, что YouTube «уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона». Аккаунт Госдумы был заблокирован Google в апреле 2022 г. после введенных санкций США против 328 депутатов.