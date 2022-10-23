Газета
Политика

Власти Белгородской области попросят помощи у Москвы после обстрелов ТЦ

Ведомости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков намерен обратиться за помощью к правительству РФ после обстрела города Шебекино, в результате которого пострадали коммерческие объекты. О ситуации в приграничном городе после субботней атаки глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Под обстрел в Шебекино попали три торговых центра, два из них «фактически перестали существовать», заявил Гладков. У всех зданий один собственник, имущество не было застраховано, а предприятие должно выплачивать кредит. Губернатор сообщил, что договорился с руководством банка об отсрочке выплат на год. Однако направить средства на восстановление ТЦ из областного бюджета власти не смогут, поскольку это «полностью коммерческая история». 

Ранее по теме: Часть жителей Шебекино после обстрела перевезли в Старый Оскол

«Потери катастрофические. Скорее всего, буду обращаться за помощью в правительство Российской Федерации. Сами мы уже эти объемы не сможем вытянуть», — написал глава региона, добавив, что администрация округа поможет собственнику с разбором завалов.

Гладков напомнил, что жертвами вчерашнего обстрела в Шебекино стали два человека, среди них четырнадцатилетний подросток. Еще тринадцать человек пострадали, пять из них находятся сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.

В Белгородской области началась установка защитных сооружений, сообщил ранее губернатор. Он призвал жителей не заходить в лесополосы из-за обстрелов и заложенных в этой местности мин.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ после начала спецоперации России на Украине, в последние дни интенсивность обстрелов усилилась. На фоне сложившейся ситуации администрация региона рекомендовала школам продлить осенние каникулы еще на неделю.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных