Власти Белгородской области попросят помощи у Москвы после обстрелов ТЦ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков намерен обратиться за помощью к правительству РФ после обстрела города Шебекино, в результате которого пострадали коммерческие объекты. О ситуации в приграничном городе после субботней атаки глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Под обстрел в Шебекино попали три торговых центра, два из них «фактически перестали существовать», заявил Гладков. У всех зданий один собственник, имущество не было застраховано, а предприятие должно выплачивать кредит. Губернатор сообщил, что договорился с руководством банка об отсрочке выплат на год. Однако направить средства на восстановление ТЦ из областного бюджета власти не смогут, поскольку это «полностью коммерческая история».
«Потери катастрофические. Скорее всего, буду обращаться за помощью в правительство Российской Федерации. Сами мы уже эти объемы не сможем вытянуть», — написал глава региона, добавив, что администрация округа поможет собственнику с разбором завалов.
Гладков напомнил, что жертвами вчерашнего обстрела в Шебекино стали два человека, среди них четырнадцатилетний подросток. Еще тринадцать человек пострадали, пять из них находятся сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.
В Белгородской области началась установка защитных сооружений, сообщил ранее губернатор. Он призвал жителей не заходить в лесополосы из-за обстрелов и заложенных в этой местности мин.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ после начала спецоперации России на Украине, в последние дни интенсивность обстрелов усилилась. На фоне сложившейся ситуации администрация региона рекомендовала школам продлить осенние каникулы еще на неделю.