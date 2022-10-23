Власти Белгородской области попросят помощи у Москвы после обстрелов ТЦ

Под обстрел в Шебекино попали три торговых центра, два из них «фактически перестали существовать», заявил Гладков. У всех зданий один собственник, имущество не было застраховано, а предприятие должно выплачивать кредит. Губернатор сообщил, что договорился с руководством банка об отсрочке выплат на год. Однако направить средства на восстановление ТЦ из областного бюджета власти не смогут, поскольку это «полностью коммерческая история».