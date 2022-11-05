Газета
Политика

Новым главой «Национального объединения» вместо Ле Пен стал 27-летний евродепутат

Ведомости

Новым председателем французской партии «Национальное объединение» избран 27-летний депутат Европарламента Жордан Барделла, сообщает газета Le Figaro. До президентской кампании 2022 г. партию возглавляла Марин Ле Пен.

Внутрипартийные выборы длились с 9 сентября. Отмечается, что Барделла набрал около 85% голосов, обойдя 53-летнего мэра Перпиньяна Луи Альо. Этот результат больше, чем у Марин Ле Пен, которая в 2011 г. стала главой «Национального объединения», набрав 67,65% голосов.

Ранее по теме: Ле Пен заявила о неэффективности санкций ЕС против России

В апреле 2022 г. действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов.

В июне 2022 г. коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» (Ensemble!) победила во втором туре парламентских выборов, но лишилась абсолютного большинства, уступив сотню кресел в Национальном собрании своим соперникам «слева» и «справа». Крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, против которой во втором туре президентских выборов фактически объединилось большинство соперников Макрона, получила рекордные 89 мест.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных