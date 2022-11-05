Новым главой «Национального объединения» вместо Ле Пен стал 27-летний евродепутат
Новым председателем французской партии «Национальное объединение» избран 27-летний депутат Европарламента Жордан Барделла, сообщает газета Le Figaro. До президентской кампании 2022 г. партию возглавляла Марин Ле Пен.
Внутрипартийные выборы длились с 9 сентября. Отмечается, что Барделла набрал около 85% голосов, обойдя 53-летнего мэра Перпиньяна Луи Альо. Этот результат больше, чем у Марин Ле Пен, которая в 2011 г. стала главой «Национального объединения», набрав 67,65% голосов.
В апреле 2022 г. действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов.
В июне 2022 г. коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» (Ensemble!) победила во втором туре парламентских выборов, но лишилась абсолютного большинства, уступив сотню кресел в Национальном собрании своим соперникам «слева» и «справа». Крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, против которой во втором туре президентских выборов фактически объединилось большинство соперников Макрона, получила рекордные 89 мест.