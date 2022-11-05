Новым главой «Национального объединения» вместо Ле Пен стал 27-летний евродепутат

Внутрипартийные выборы длились с 9 сентября. Отмечается, что Барделла набрал около 85% голосов, обойдя 53-летнего мэра Перпиньяна Луи Альо. Этот результат больше, чем у Марин Ле Пен, которая в 2011 г. стала главой «Национального объединения», набрав 67,65% голосов.