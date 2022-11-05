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Постпред РФ заявил о кулуарном принятии программы ОБСЕ по поддержке Киева

Ведомости

Постоянный представитель России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что программа организации по поддержке Украины принималась кулуарно и в отсутствие коллективно принятого решения. Видеокомментарий постпреда размещен  в Telegram-канале постпредства России при ОБСЕ.

«Генеральный секретарь [ОБСЕ] провела этот брифинг, объявив о неконсенсусной программе, которая никакого отношения к ОБСЕ не имеет. Она принималась кулуарно, волюнтаристским решением польского действующего председательства в отсутствие каких-либо консультаций со всеми государствами-участниками и в отсутствие какого-либо коллективно принятого решения, — сказал Лукашевич, отвечая на вопрос “Известий” (цитата по ТАСС). 

По словам постпреда, на Украине с 1999 г. до конца июня текущего года работал коллективно согласованный координатор проектов ОБСЕ, «который имел мандат, который менялся, но все равно все это принималось коллективными решениями всех государств — участников».

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Еще до событий 2014 г., говорит Лукашевич, «координатор стал выбиваться из этого мандата, подчиняясь, по сути, указаниям Киева». Несколько лет назад координатор — датский представитель Генрик Вилладсен заявил, что в рамках своей деятельности на Украине также консультируется с представительствами Евросоюза и НАТО, добавил постпред.

В июле Россия отказалась признавать решения сессии Парламентской ассамблеи (ПА), поскольку сессия ОБСЕ проходила без участия РФ. Глава делегации РФ в ПА Петр Толстой говорил, что формулировки некоторых пунктов, которые войдут в итоговую декларацию, носят «крайне политизированный характер».

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 16 марта проголосовала за предложение исключить Россию из своего состава в связи с военной операцией на Украине. С того же дня страна перестала быть членом Совета Европы, куда вступила в 1996 г., однако официальные российские лица заявляли, что днем ранее Москва первой приняла решение о выходе из организации.

Спецназ Росгвардии нашел в Херсонской области документы, подтверждающие работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб, писал ТАСС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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