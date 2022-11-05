Постпред РФ заявил о кулуарном принятии программы ОБСЕ по поддержке Киева

Еще до событий 2014 г., говорит Лукашевич, «координатор стал выбиваться из этого мандата, подчиняясь, по сути, указаниям Киева». Несколько лет назад координатор — датский представитель Генрик Вилладсен заявил, что в рамках своей деятельности на Украине также консультируется с представительствами Евросоюза и НАТО, добавил постпред.