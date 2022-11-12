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В администрации Херсонской области опровергли перенос столицы в Геническ

Ведомости

Решение о переносе столицы Херсонской области из Херсона в Геническ не принималось, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на распространенный администрацией региона пресс-релиз.

«Геническ – один из ряда муниципалитетов, где временно находятся ведомства администрации региона», – говорится в заявлении.

В администрации также сообщили, что распространивший ранее сообщение о якобы переносе столицы в Геническ пресс-секретарь заместителя председателя правительства области Александр Фомин не работает в администрации и не имел полномочий делать такие заявления.

11 сентября «РИА Новости» со ссылкой на Фомина сообщило, что временной административной столицей после ухода российских войск с правового берега Днепра стал Геническ: он отметил, что там сосредоточены все основные органы власти.

Геническ расположен на берегу Азовского моря, в 200 км от Херсона, который на этой неделе покинули российские войска. На левый берег Днепра было выведено более 30 000 российских военнослужащих, около 5000 единиц военной техники и материальное имущество, сообщил 11 ноября представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Позже врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что справедливость в ситуации вокруг Херсона будет восстановлена, регион обязательно будет в составе России. Сальдо подчеркнул, что российская армия «отстоит свою землю».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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