В администрации Херсонской области опровергли перенос столицы в Геническ
Решение о переносе столицы Херсонской области из Херсона в Геническ не принималось, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на распространенный администрацией региона пресс-релиз.
«Геническ – один из ряда муниципалитетов, где временно находятся ведомства администрации региона», – говорится в заявлении.
В администрации также сообщили, что распространивший ранее сообщение о якобы переносе столицы в Геническ пресс-секретарь заместителя председателя правительства области Александр Фомин не работает в администрации и не имел полномочий делать такие заявления.
11 сентября «РИА Новости» со ссылкой на Фомина сообщило, что временной административной столицей после ухода российских войск с правового берега Днепра стал Геническ: он отметил, что там сосредоточены все основные органы власти.
Геническ расположен на берегу Азовского моря, в 200 км от Херсона, который на этой неделе покинули российские войска. На левый берег Днепра было выведено более 30 000 российских военнослужащих, около 5000 единиц военной техники и материальное имущество, сообщил 11 ноября представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Позже врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что справедливость в ситуации вокруг Херсона будет восстановлена, регион обязательно будет в составе России. Сальдо подчеркнул, что российская армия «отстоит свою землю».