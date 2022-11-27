Газета
Политика

Столтенберг заявил, что помощь Украине дорого обходится жителям западных стран

Ведомости

Поддержка Украине дорого обходится западному обществу, заявил в интервью Welt генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе», — сказал он.

Столтенберг также назвал лучшим способом добиться мира оказание военной поддержки Украине. Таким образом, по его словам, на будущих переговорах позиции Киева будут сильнее. Глава НАТО также высоко оценил поставки вооружений Германии, в частности, немецких систем ПВО.

На следующей неделе министры иностранных дел намерены принять решение об оказании Украине еще большей поддержки в рамках комплексного пакета помощи, пишет Welt. 

Ранее по теме: Столтенберг заявил об «ужасном начале» зимы для Украины

Только прямые, счетные потери Евросоюза от санкций за предстоящий год могут превысить $400 млрд, отмечал ранее президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу. Эти издержки напрямую ложатся на население и компании Евросоюза», – сказал президент.

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что Запад не смог верно оценить последствия кризиса на Украине, поэтому теперь некоторые страны переживают из-за надвигающейся зимы на фоне энергетического кризиса. Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных