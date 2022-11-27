Столтенберг заявил, что помощь Украине дорого обходится жителям западных стран
Поддержка Украине дорого обходится западному обществу, заявил в интервью Welt генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе», — сказал он.
Столтенберг также назвал лучшим способом добиться мира оказание военной поддержки Украине. Таким образом, по его словам, на будущих переговорах позиции Киева будут сильнее. Глава НАТО также высоко оценил поставки вооружений Германии, в частности, немецких систем ПВО.
На следующей неделе министры иностранных дел намерены принять решение об оказании Украине еще большей поддержки в рамках комплексного пакета помощи, пишет Welt.
«Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу. Эти издержки напрямую ложатся на население и компании Евросоюза», – сказал президент.
В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что Запад не смог верно оценить последствия кризиса на Украине, поэтому теперь некоторые страны переживают из-за надвигающейся зимы на фоне энергетического кризиса. Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.