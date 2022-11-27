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Губернатор Гладков сообщил об обстреле окраин Шебекино

Ведомости

Окраины города Шебекино Белгородской области подверглись обстрелу, никто не пострадал, сообщил в субботу губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших и разрушений нет», — написал он.

По словам главы региона, в результате атаки есть повреждения линий электропередачи, поэтому на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение. Энергетики приступили к переключению абонентов на резервные линии, перезапускают насосные станции водоснабжения, сообщил Гладков.

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25 сентября власти Белгородской области сообщили об обстреле со стороны Украины поселка Ленинский Шебекинского городского округа, тогда был разрушен один частный жилой дом. Помимо этого глава региона рассказал об обстреле сел Старый Хутор и Бирюч Валуйский. По его словам, повреждения зафиксированы в двух частных домовладениях: помимо выбитых окон, посеченных кровли и забора разрушения есть и у хозпостроек.

21 ноября Гладков проинформировал, что в Белгородской области продлен еще на две недели «желтый» уровень террористической опасности, до 6 декабря.

С середины апреля граничащие с Украиной регионы ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. Некоторые из них подвергаются регулярным обстрелам украинских военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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