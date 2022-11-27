Губернатор Гладков сообщил об обстреле окраин Шебекино

25 сентября власти Белгородской области сообщили об обстреле со стороны Украины поселка Ленинский Шебекинского городского округа, тогда был разрушен один частный жилой дом. Помимо этого глава региона рассказал об обстреле сел Старый Хутор и Бирюч Валуйский. По его словам, повреждения зафиксированы в двух частных домовладениях: помимо выбитых окон, посеченных кровли и забора разрушения есть и у хозпостроек.