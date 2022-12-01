Песков заявил, что в графике Путина пока нет разговора с Макроном
В рабочем графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишут «РИА Новости».
«Пока нет», — сказал представитель Кремля.
14 ноября телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец сообщил, что Макрон намерен позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину после саммита G20. Как отмечает телеканал, Макрон «намерен продолжить диалог» с Путиным и позвонить ему после саммита.
Французский президент ранее указывал на необходимость продолжать диалог с Путиным. По мнению Макрона, нужно нарастить дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине провели переговоры. В то же время он подчеркнул, что этот процесс должен начаться на условиях Киева.
В октябре французский лидер заявил, что переговорное решение конфликта на Украине в интересах Москвы и Киева. По его словам, предстоящая зима пройдет в условиях продолжающегося конфликта. При этом Европа намерена создать необходимые условия для переговоров с Россией. Макрон также уточнил, что начало нового переговорного процесса не будет означать отказа от территориальной целостности Украины.
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