Песков заявил, что в графике Путина пока нет разговора с Макроном

В октябре французский лидер заявил, что переговорное решение конфликта на Украине в интересах Москвы и Киева. По его словам, предстоящая зима пройдет в условиях продолжающегося конфликта. При этом Европа намерена создать необходимые условия для переговоров с Россией. Макрон также уточнил, что начало нового переговорного процесса не будет означать отказа от территориальной целостности Украины.