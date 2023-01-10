Глава МИД ФРГ заявила о новых поставках оружия Украине
Украина может рассчитывать на поддержку Германии, которая включает в себя в том числе новые поставки оружия, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в рамках своего визита в Харьков, передает пресс-служба МИДа страны.
«Во всех частях Украины, от Харькова до Херсона и Киева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку», — заявила министр.
Бербок пояснила, что в эту поддержку входят дальнейшие поставки оружия, «зимняя помощь» в виде трансформаторов, генераторов, топлива и одеял.
Осенью 2022 г. канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад собирается обеспечить оказание помощи Украине «на десятилетия вперед». Тогда он добавил, что считает поддержку Украины Евросоюзом «правильным геополитическим решением». Канцлер ФРГ подчеркнул, что ЕС будет оказывать Киеву помощь, сколько будет нужно.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали поставлять Киеву оружие.
Российские власти неоднократно критиковали военную помощь западных стран Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт, а также получить с этого выгоду.