Задержанный в Италии Артем Усс попросил об экстрадиции в Россию
Задержанный в Милане по запросу американской стороны Артем Усс попросил об экстрадиции в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства ANSA.
Отмечается, что миланский суд пока не вынес решение об экстрадиции россиянина в США, где ему может грозить до 30 лет лишения свободы. Власти США обвиняют Усса в уклонении от санкций, а также в отмывании денег. Ранее сын губернатора Красноярского края отказался от экстрадиции в США, сообщил его адвокат.
Вместе с тем в конце октября 2022 г. Мещанский суд Москвы заочно арестовал Усса по обвинению в отмывании денег. В России ему грозит до семи лет лишения свободы (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).
ТАСС пишет, что наряду с США запрос об экстрадиции Усса также направила российская сторона. По данным агентства, решение по этому вопросу отложено, поскольку адвокаты россиянина в настоящее время выясняют, по каким статьям и в каких условиях будет судиться их подзащитный в случае выдачи США. По мнению защиты, в будущем американская сторона может использовать сына красноярского губернатора для обмена на одного из арестованных в РФ граждан США.
Артема Усса задержали 17 октября 2022 г. в аэропорту «Мальпенса» в Милане по запросу США. Его отец, губернатор Красноярского края Александр Усс, назвал задержание «политически окрашенным». Свою вину Артем Усс не признает.
Помимо Усса, также были задержаны Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков. Вместе с россиянами по делу проходят граждане Венесуэлы — нефтетрейдеры Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. Минюст США обвиняет их в уклонении от санкций и отмывании денег. В случае признания вины им грозит до 30 лет лишения свободы.
25 октября генпрокуратура Милана на основании изучения материалов дела, переданных американской стороной, сформулировала обвинительный акт для экстрадиции Усса, передавало ANSA.