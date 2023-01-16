Задержанный в Италии Артем Усс попросил об экстрадиции в Россию

ТАСС пишет, что наряду с США запрос об экстрадиции Усса также направила российская сторона. По данным агентства, решение по этому вопросу отложено, поскольку адвокаты россиянина в настоящее время выясняют, по каким статьям и в каких условиях будет судиться их подзащитный в случае выдачи США. По мнению защиты, в будущем американская сторона может использовать сына красноярского губернатора для обмена на одного из арестованных в РФ граждан США.