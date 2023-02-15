В госдепе заявили о планах направить Украине $9,9 млрд дополнительной поддержки
Соединенные Штаты планируют в следующие месяцы выделить Украине $9,9 млрд дополнительной бюджетной поддержки. Об этом заявила глава департамента международного содействия госдепартамента Дафна Рэнд.
«В ближайшие месяцы мы планируем предоставить 9,9 миллиарда долларов и готовы содействовать правительству Украины в поддержании его дееспособности и оказании при необходимости дополнительной бюджетной поддержки», – сказала Рэнд (цит. по «РИА Новости»).
По ее словам, бюджетная помощь Украине, оказанная США ранее, составила $13 млрд.
В ноябре министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страна выделила Украине $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки. Она также призвала другие страны ускорить и нарастить поддержку Украины.
В начале этого месяца президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину на фоне российской спецоперации столько, сколько потребуется.
3 февраля стало известно об очередном пакете военной помощи, который выделит Вашингтон Киеву. В него войдут, в частности, ракеты GLSDB, способные пролететь порядка 150 км. Пакет состоит из двух частей: помощь объемом в $425 млн будет выделена из запасов Пентагона, еще $1,75 млрд пойдут на закупки вооружений у поставщиков.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. После этого западные страны стали оказывать Украине военную помощь и ввели масштабные санкции против РФ. В частности, с начала боевых действий США уже предоставили Украине вооружения на сумму около $27,2 млрд. Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что «накачивание» Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.