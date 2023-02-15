В госдепе заявили о планах направить Украине $9,9 млрд дополнительной поддержки

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. После этого западные страны стали оказывать Украине военную помощь и ввели масштабные санкции против РФ. В частности, с начала боевых действий США уже предоставили Украине вооружения на сумму около $27,2 млрд. Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что «накачивание» Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.