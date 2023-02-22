В Кремле анонсировали встречу Путина с Ван И

22 февраля Ван И встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровом. В ходе переговоров китайский дипломат подчеркнул, что Китай будет проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику. Во время встречи Ван И также заявил, что рассчитывает на «выход на новые договоренности» с Москвой. Он добавил, что отношения России и Китая сохраняют высокую динамику развития, и отметил, что Москва и Пекин привержены многополярному миру, несмотря на «переменчивость международной ситуации».