В Кремле анонсировали встречу Путина с Ван И
Президент России Владимир Путин встретится с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в среду – 22 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Встреча с Ван И начнется в течении ближайшего часа, с президентом Южной Осетии – после 14:00», – сообщил Песков.
Ранее в Кремле не исключали встречу Путина с Ван И. Песков отмечал, что российско-китайские отношения носят «многоплановый, союзнический характер».
22 февраля Ван И встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровом. В ходе переговоров китайский дипломат подчеркнул, что Китай будет проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику. Во время встречи Ван И также заявил, что рассчитывает на «выход на новые договоренности» с Москвой. Он добавил, что отношения России и Китая сохраняют высокую динамику развития, и отметил, что Москва и Пекин привержены многополярному миру, несмотря на «переменчивость международной ситуации».
Накануне – 21 февраля – Ван И прилетел в Москву, где встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. В ходе переговоров Ван И сравнил прочность отношений России и КНР со скалой, заявив, что они «выдержат испытания переменчивой международной ситуации». В заявлении КНР по итогам переговоров говорится, что обе страны выступили против любых форм одностороннего запугивания и за создание многополярного мира.