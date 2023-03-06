Песков сообщил об обсуждении теракта в Брянской области на Совбезе

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении группы украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, они открыли огонь по машине. В результате произошедшего погибли два человека, еще один ребенок пострадал. Позже ФСБ сообщила, что группа украинских диверсантов была «выдавлена» на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Вечером того же дня глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что у села Сушаны на мине подорвался автомобиль Росгвардии, трое силовиков получили осколочные ранения.