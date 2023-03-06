Песков сообщил об обсуждении теракта в Брянской области на Совбезе
Произошедший 2 марта теракт в Брянской области был одной из тем для обсуждения во время совещания президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Состоялось обсуждение. Там же речь шла об обеспечении безопасности стратегических объектов, которые охраняются нашими специальными службами. Разумеется, упоминалась и обсуждалась детально ситуация, связанная с террористическим актом в Брянске. Будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий», – сказал он.
2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении группы украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, они открыли огонь по машине. В результате произошедшего погибли два человека, еще один ребенок пострадал. Позже ФСБ сообщила, что группа украинских диверсантов была «выдавлена» на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Вечером того же дня глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что у села Сушаны на мине подорвался автомобиль Росгвардии, трое силовиков получили осколочные ранения.
Ответственность за произошедшее на себя взял Русский добровольческий корпус (участвует в боевых действиях против российских войск на стороне Украины). По словам одного из его руководителей, действия группы диверсантов были согласованы с властями Украины. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал эту информацию «классической провокацией».
Путин назвал произошедшее терактом. Глава государства подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты это видели и все равно начали стрелять. 3 марта СК РФ возбудил уголовные дела по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и уничтожении имущества.