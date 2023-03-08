Президент Польши назвал «полезным» уничтожение «Северных потоков»
Уничтожение «Северных потоков» является «полезным и выгодным для Европы», заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNN.
«Я не знаю, можно ли говорить о том, что это была проукраинская диверсия. Но я скажу, что если "Северный поток" прекратит существование и по нему нельзя будет поставлять газ в Европу, то для Европы это будет выгодно, будет полезно», – сказал Дуда.
Польский президент добавил, что Россия якобы использовала поставки газа для «доминирования в Европе». «Я спокойно жду результатов расследования. Я надеюсь, что в будущем мы узнаем, кто несет ответственность за эти действия», – заключил он.
7 марта газета The New York Times сообщила о появлении новых разведанных США, в которых говорится о причастности проукраинской группировки к диверсиям на «Северных потоках». Источники газеты среди американских чиновников уточнили, что у Вашингтона нет доказательств причастности к подрывам трубопроводов президента Украины Владимира Зеленского и его подчиненных.
Позже в тот же день немецкая газета Zeit со ссылкой на следствие Германии заявила, что к диверсии может быть причастно украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки. По сообщению газеты, яхта была арендована в Польше, а владеющая им фирма принадлежит двум украинцам, которые сдали ее в аренду. Шесть человек, причастных к подрыву, использовали для аренды поддельные паспорта, уточнили в издании.
8 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что с большим интересом ознакомился с новыми сообщениями о подрывах на трубопроводах, но не считает, что эти публикации должны влиять на военную помощь Украине.
В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «скоординированным вбросом в СМИ» новые данные о подрывах «Северных потоков». По мнению Пескова, «авторы теракта хотят отвлечь внимание» от участия США в организации диверсии на трубопроводах. «Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны – акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет», – заявил пресс-секретарь.