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МИД Британии отказался считать эскалацией передачу Украине боеприпасов с ураном

Ведомости

Поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном не ведут к ядерной эскалации. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

«Нет никакой ядерной эскалации. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах, — это Россия. Нет никакой угрозы для России, речь идет исключительно о том, чтобы помочь Украине защитить себя», — сказал он (цитата по Sky News).

20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что королевство планирует поставлять Украине танковые снаряды с обедненным ураном. По ее словам, боеприпасы обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.

Комментируя слова британского политика, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Лондон «потерял ориентиры» в том, как его действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Лондона провокацией и обратила внимание, что заявления прозвучали на фоне российско-китайских переговоров.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в случае поставок России придется реагировать «соответствующим образом». Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что мир приблизился еще на ступень к угрозе ядерного столкновения. А спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил, что из-за действий Великобритании «война до последнего украинца может стать войной до последнего европейца».

Обеспокоенность ситуацией также выразили в ООН. «Это касается любого, кто поставляет такие вооружения», — добавили в организации. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сегодня, 22 марта, назвал объявление Лондона о поставках «болтовней». По его словам, Великобритания «никогда этого не сделает».

Ранее по теме: Шойгу отреагировал на поставки Украине танковых боеприпасов с обедненным ураном

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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