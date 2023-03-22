МИД Британии отказался считать эскалацией передачу Украине боеприпасов с ураном

«Нет никакой ядерной эскалации. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах, — это Россия. Нет никакой угрозы для России, речь идет исключительно о том, чтобы помочь Украине защитить себя», — сказал он (цитата по Sky News).