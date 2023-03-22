МИД Британии отказался считать эскалацией передачу Украине боеприпасов с ураном
Поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном не ведут к ядерной эскалации. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
«Нет никакой ядерной эскалации. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах, — это Россия. Нет никакой угрозы для России, речь идет исключительно о том, чтобы помочь Украине защитить себя», — сказал он (цитата по Sky News).
20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что королевство планирует поставлять Украине танковые снаряды с обедненным ураном. По ее словам, боеприпасы обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.
Комментируя слова британского политика, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Лондон «потерял ориентиры» в том, как его действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Лондона провокацией и обратила внимание, что заявления прозвучали на фоне российско-китайских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в случае поставок России придется реагировать «соответствующим образом». Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что мир приблизился еще на ступень к угрозе ядерного столкновения. А спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил, что из-за действий Великобритании «война до последнего украинца может стать войной до последнего европейца».
Обеспокоенность ситуацией также выразили в ООН. «Это касается любого, кто поставляет такие вооружения», — добавили в организации. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сегодня, 22 марта, назвал объявление Лондона о поставках «болтовней». По его словам, Великобритания «никогда этого не сделает».