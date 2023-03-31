Лукашенко поддержал возможность для белорусских атлетов выступать без флага
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил поддержку возможности для белорусских спортсменов выступать на международных соревнованиях без флага республики.
«Мы должны бороться, чтобы помочь нашим спортсменам. Но если наш спортсмен выйдет и выступит и у него не будет на данный момент нашего флага, у нас что, меньше гордости будет за него? Это патриот, это наш человек», – сказал Лукашенко (цитата по ТАСС).
По словам белорусского президента, лишать атлетов любимого вида спорта и средств к существованию нельзя, поэтому если нужно, они смогут написать заявление, что они против тех войн, которые развязал Запад. Он отметил, что «это надо пережить».
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) проголосовал за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.
28 марта президент МОК Томас Бах сообщил, что организация поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, однако для этого атлеты должны не поддерживать военную операцию на Украине и не быть связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами национальной безопасности. В частности, они смогут принимать участие только в индивидуальных видах спорта. Тогда же Бах заявил, что примет решение по допуску спортсменов из РФ и РБ к участию в Олимпиаде 2024 г. в Париже «в нужное время».
30 марта Бах рассказал, что МОК попросил военных экспертов установить критерии для определения спортсменов, которые находятся на службе в военных структурах России. Тогда же он добавил, что международным спортивным федерациям стоит иметь независимые комиссии и таких экспертов для создания «общих правил» для всех видов спорта.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль продолжит отстаивать интересы российских атлетов в международном спорте и продолжит контакты с МОК «именно для защиты» этих интересов.