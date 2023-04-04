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Путин: санкции – это надолго

Ведомости

Санкции сохранятся надолго, поэтому необходимо предпринимать меры по суверенному развитию страны в долгосрочной перспективе. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания президиума Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкционного давления. 

«Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго. Поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны», — сказал он.

Путин также отметил,  что некоторые отрасли экономики оказались в «эпицентре санкционной блокады», но благодаря тому, что «мы сумели сконцентрировать наши ресурсы и усилия», устойчивость экономической ситуации была сохранена. В частности, были предприняты меры для замещения западной продукции аналогами российского производства или продуктами из «дружественных» стран, добавил Путин.

После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. западные страны начали вводить санкции в отношении России. Путин ранее неоднократно заявлял, что в результате санкции не достигли своих целей и являются стимулом для развития суверенной экономики. Так, в декабре 2022 г. президент призвал добиваться лидерства по таким направлениям, как искусственный интеллект, новые промышленные технологии, передача данных.

В конце марта Путин отметил, что антироссийские санкции еще могут оказать негативное влияние на экономику страны в среднесрочной перспективе, поэтому необходимо стимулировать внутренний спрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных