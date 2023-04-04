Путин: санкции – это надолго

После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. западные страны начали вводить санкции в отношении России. Путин ранее неоднократно заявлял, что в результате санкции не достигли своих целей и являются стимулом для развития суверенной экономики. Так, в декабре 2022 г. президент призвал добиваться лидерства по таким направлениям, как искусственный интеллект, новые промышленные технологии, передача данных.