В МИДе заявили о крахе российско-американских отношений
Отношения России и США можно охарактеризовать словом «крах», они разрушены, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24».
«Я, наверное, опишу нынешнее состояние этих отношений одним словом – крах. Отношения разрушены, ответственность за это на США», – приводит его слова «Интерфакс».
Рябков также отметил, что американский курс в отношении России радикально изменился с момента подписания Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
«Где мы были в наших отношениях с американцами с 2010-м году и к чему администрации в начале Обамы, затем Трампа, потом Байдена привели наши отношения», – сказал он.
Дипломат также отметил, что ДСНВ номинально, на бумаге существует, и может быть восстановлен в будущем, но для этого Вашингтон должен «сдвинуться со своей разрушительной позиции» по отношению к РФ и проявить «хотя бы ростки понимания» губительности этого курса.
Закон о приостановке участия России в ДСНВ президент России Владимир Путин подписал 28 февраля. Из документа следовало, что решение о возобновлении участия страны в этом договоре принимается главой государства. Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию. Госдеп счел приостановку участия РФ в ДСНВ юридически недействительной.
СНВ-III был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.